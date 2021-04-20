В горнолыжном комплексе в Подмосковье прокомментировали инцидент с ребенком на катке

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В горнолыжным комплексе "Снежком" заявили, что женщина, ударившая ребенка по ноге во время катания на коньках, не является тренером. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Данная ситуация произошла в режиме свободного катания. Отследить поведение каждого посетителя достаточно сложно. Будем делать все возможное для пресечения подобного поведения", – отметили в центре.

Ранее в Сети распространился видеоролик, на котором якобы тренер красногорского комплекса избила ребенка: сначала она хватала воспитанницу за шею, а затем била по ноге.

До этого столичная прокуратура инициировала проверку после того, как в одно из медучреждений города поступил 9-летний мальчик с множественными травмами.

Сестра ребенка рассказала, что мальчика избила мать, которая применяла к нему жесткие методы воспитания.