Актера Дмитрия Ломакина избили в центре Москвы – СМИ

Фото: instagram.com/lomakin_dmitriy

Полиция организовала проверку после заявления актера Дмитрия Ломакина об избиении неизвестными на Арбате, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"26 августа в полицию обратился актер Дмитрий Ломакин, заявивший, что он стал жертвой нападения. Сам инцидент произошел около 05:00 20 августа. Двое мужчин избили Ломакина в Троилинском переулке. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сказал источник.

Актеру 23 года. Ломакин снимался в фильмах "Патриот-2", "Щелчок в России", "257 причин, чтобы жить", "Отчаянные", "Последствия". С 2018 года он выступает в Театре Российской армии.

Ранее актер Театра на Таганке Иван Рыжиков, известный по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Интерны", был госпитализирован после избиения неизвестными на Волгоградском проспекте. Позже выяснилось, что Рыжикова избили из-за парковочного места.