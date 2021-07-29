Актера "Штрафбата" нашли дома с многочисленными переломами – СМИ

16:16
Фото: кадр из фильма "Монро"; режиссер – Александр Кананович; производство – "Медиапрофсоюз"
Снявшегося в картинах "Штрафбат", "Досье детектива Дубровского", "Любить по-русски – 2", "В круге первом" актера Игоря Регнера госпитализировали с множественными травмами и переломами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Отмечается, что артист получил их за неделю до приезда врачей. Все это время он находился дома и за помощью к медикам не обращался.
"56-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ имени Боткина с диагнозами "тупая травма груди", "множественные переломы ребер слева", "перелом левой лучевой кости". Травмы получены 17 июля", – рассказал источник издания.
О пострадавшем врачи незамедлительно сообщили в полицию, так как подобные травмы мужчина вряд ли мог нанести себе самостоятельно. Правоохранители начали проверку, в качестве основной версии случившегося выдвинув избиение.
В дом к артисту оперативники попасть не смогли, опросить самого Регнера пока также не представляется возможным.
Коллеги по Финансовому университету при правительстве РФ, на кафедре физической культуры которого артист преподавал, не смогли ничего рассказать о случившемся. По словам одного из сотрудников, Регнер попал в больницу с воспалением легких. Болезнь у него якобы проявилась после проведенной химиотерапии.
В настоящее время правоохранители опрашивают соседей и пытаются восстановить картину произошедшего.
Ранее сообщалось, что актера Анатолия Хропова, известного по роли в сериале "Папины дочки", избили и ограбили в центре Москвы. После этого артиста обнаружили возле заведения в Леонтьевском переулке.
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