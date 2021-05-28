Полиция проверит заявление актера Константина Котлярова о нападении на него в Москве

10:58
Фото: kino-teatr.ru
Полиция проверит сведения о нападении на актера Константина Котлярова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 27 мая по адресу Сретенский бульвар, дом 2. Стало известно что злоумышленник в результате конфликта нанес артисту повреждения. Информации об этом случае из лечебных учреждений не поступало. Кроме того, просмотр камер видеонаблюдения не дал результатов.
Константин Котляров стал известен после ролей в сериалах "Марш Турецкого", "Мосгаз", "Городские шпионы", "Чокнутая".
Ранее сообщалось, что российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Причиной конфликта послужила ссора между бывшей женой актера и ее знакомой, в которую решил вмешаться Епифанцев. Он сначала схватил и отбросил в сторону знакомую бывшей жены, а потом избил мужчину.
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