Полиция проверяет информацию о хищении денег у актрисы Олеси Железняк

Фото: кадр из фильма "Казанова", режиссер – Кирилл Белевич

Столичные полицейские проверяют информацию о хищении денег у заслуженной артистки России Олеси Железняк. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, актриса обратилась в полицию 3 февраля.

"Она сообщила, что кто-то неустановленным способом списал с ее расчетного счета, открытого в одном из банков, 50 тысяч рублей. Актриса личные данные банковских карт никому не предоставляла", – рассказал источник.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее у актера театра "Ленком" Алексея Жеребцова, известного под псевдонимом Алексей Скуратов, неизвестные украли с банковской карты 165 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.