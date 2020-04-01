Возбуждено дело по факту кражи 165 тыс рублей с карты актера театра "Ленком"

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У актера театра "Ленком" Алексея Жеребцова, известного под псевдонимом Алексей Скуратов, неизвестные украли с банковской карты 165 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Поступило заявление от Жеребцова Алексея, работающего артистом драмы в ГБУК "Театр Ленком", о том, что неизвестное лицо осуществило звонок на абонентский номер Жеребцову, представившись сотрудником банка, получило информацию по принадлежащей ему банковской карте, после чего с карты произвело несанкционированное списание денежных средств", – сказал собеседник агентства.
Ранее у врача УЗИ неизвестные мошенническим путем украли деньги с банковской карты. Пострадавшая сообщила полицейским, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Мошенница обманом получила реквизиты банковской карты и похитила около 383 тысяч рублей.
В феврале этого года полицейские задержали в Московской области подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, 24-летний житель Балашихи выманил деньги за набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Помимо этого, мужчина украл кошелек женщины.
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