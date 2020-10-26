Суд назначил запрет определенных действий обвиняемой в мошенничестве актрисе Дрожжиной

Фото: пресс-служба Хамовнического суда

Хамовнический районный суд столицы назначил запрет определенных действий Наталье Дрожжиной – фигурантке уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Дрожжиной и второму фигуранту дела Михаилу Цивину предъявлено обвинение в мошенничестве. Следователи ходатайствовали об аресте обвиняемых.

Дело было возбуждено в связи с установкой факта мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. Вдову и дочь актера признали потерпевшими. Согласно данным следствия, они лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы.

Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ имени Горького. Многим он запомнился по игре в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других.

