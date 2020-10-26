Суд назначил запрет определенных действий обвиняемой в мошенничестве актрисе Дрожжиной

19:36
Фото: пресс-служба Хамовнического суда
Хамовнический районный суд столицы назначил запрет определенных действий Наталье Дрожжиной – фигурантке уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что Дрожжиной и второму фигуранту дела Михаилу Цивину предъявлено обвинение в мошенничестве. Следователи ходатайствовали об аресте обвиняемых.
Дело было возбуждено в связи с установкой факта мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. Вдову и дочь актера признали потерпевшими. Согласно данным следствия, они лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы.
Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ имени Горького. Многим он запомнился по игре в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других.
Актрису Дрожжину задержали по делу о мошенничестве с имуществом Баталова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: