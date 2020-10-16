Вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вдову и дочь актера Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, сообщает ТАСС. На спорное имущество наложили арест, чтобы предотвратить противоправные действия.

Следователи допросили свидетелей по делу. Также они запросили регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направили запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам.

Следователи назначили почерковедческую судебную экспертизу. В уполномоченные органы направили письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением.

По данным следствия, вдова и дочь Баталова обманом лишились недвижимости и крупной суммы денег. Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартирах, одна их которых расположена в центре столицы. По факту мошенничества расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в совершении преступления мать и дочь подозревают актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина.

Алексей Баталов – народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он умер 15 июня 2017 года.