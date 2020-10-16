Вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Вдову и дочь актера Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, сообщает ТАСС. На спорное имущество наложили арест, чтобы предотвратить противоправные действия.
Следователи допросили свидетелей по делу. Также они запросили регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направили запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам.
Следователи назначили почерковедческую судебную экспертизу. В уполномоченные органы направили письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением.
По данным следствия, вдова и дочь Баталова обманом лишились недвижимости и крупной суммы денег. Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартирах, одна их которых расположена в центре столицы. По факту мошенничества расследуется уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в совершении преступления мать и дочь подозревают актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина.
Алексей Баталов – народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он умер 15 июня 2017 года.
"Звезды советского экрана": Алексей Баталов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: