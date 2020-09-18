Возбуждено дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"На основании материалов ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", – отметила она.

Следствием установлено, что вдову и дочь актера Баталова обманным путем лишили недвижимости и крупной суммы денег. Речь идет о доли в четырехкомнатной квартире, мастерской, двух квартирах, одна из которых находится в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в совершении преступления мать и дочь подозревают актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина.

В мае суд в Москве арестовал адвоката Сергея Щербакова, обвиняемого в аферах с недвижимостью на 250 миллионов рублей. Дела по данным правонарушениям были возбуждены в отношении шести человек.