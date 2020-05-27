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Происшествия

27 мая, 19:08

СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой 90-летнего пенсионера в Москве

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) России проверяет информацию о мошеннических действиях в отношении столичного 90-летнего пенсионера. Его незаконно лишили квартиры, как сообщает Агентство "Москва".

"Из информации СМИ следует, что 90-летнего мужчину лишили квартиры на Садовом кольце и поместили в дом престарелых", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она также объяснила, что, несмотря на сведения о том, что пожилой человек якобы не выходит на связь с сыном, соседи видели пенсионера около месяца назад.

На данный момент сотрудники СК проверяют предоставленные сведения. Процессуальное решение будет вынесено на основе установленных обстоятельств произошедшего.

Ранее Следственный комитет приступил к проверке информации о мошенничестве с продажей квартиры пенсионерки в Красногорске. Брат женщины обратился к риелтору, но вскоре скончался. Деньги, переданные посреднику, женщине не вернули.

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