СК проверяет информацию о "профессиональных соседях", выселяющих москвичей из квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следственный комитет проводит проверку после публикации СМИ информации о захвате квартир в Москве "профессиональными соседями", сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

В сюжете одного из телеканалов рассказывалось, что так называемые профессиональные соседи приобретают доли в квартирах, где преимущественно проживают одинокие женщины или женщины с детьми.

После заселения они с помощью запугивания и угроз вынуждают собственников продавать их единственную жилплощадь по заниженной цене.

Следователи проверят все изложенные в сюжете факты, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция задержала москвича, подозреваемого в покушении на мошенничество при продаже квартиры. Потерпевший сдал в аренду свою квартиру, а спустя некоторое время обнаружил на одном из сайтов объявление о ее продаже.