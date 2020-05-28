В Москве арестован адвокат за аферы с недвижимостью на 250 млн рублей

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Суд в Москве арестовал адвоката Сергея Щербакова, обвиняемого в аферах с недвижимостью на 250 миллионов рублей. Всего по уголовному делу задержаны шесть человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Как полагает следствие, Щербаков входил в преступную группу во главе с бизнесменом Рафаэлем Хамидуллиным и адвокатом Фаилем Садретдиновым. Аферисты по поддельным документам захватывали недвижимость в Москве, а также похищали деньги с банковских вкладов.

Адвокат неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества. Ущерб от деятельности группы превышает 250 миллионов рублей.

Накануне прошли обыски в офисе, где встречались фигуранты. Заочно арестован Садретдинов, бежавший за границу, о судьбе Хамидуллина пока ничего не сообщается.

Ранее в Москве погиб адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, обвиняемого в киберпреступлениях. В адвокатской конторе, в которой работал юрист, произошел несчастный случай.

Мусатову было 50 лет. Новый защитник Винника будет выбираться по согласованию с самим подзащитным, его женой и родственниками.