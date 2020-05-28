В Москве арестован адвокат за аферы с недвижимостью на 250 млн рублей

12:10
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд в Москве арестовал адвоката Сергея Щербакова, обвиняемого в аферах с недвижимостью на 250 миллионов рублей. Всего по уголовному делу задержаны шесть человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Как полагает следствие, Щербаков входил в преступную группу во главе с бизнесменом Рафаэлем Хамидуллиным и адвокатом Фаилем Садретдиновым. Аферисты по поддельным документам захватывали недвижимость в Москве, а также похищали деньги с банковских вкладов.
Адвокат неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества. Ущерб от деятельности группы превышает 250 миллионов рублей.
Накануне прошли обыски в офисе, где встречались фигуранты. Заочно арестован Садретдинов, бежавший за границу, о судьбе Хамидуллина пока ничего не сообщается.
Ранее в Москве погиб адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, обвиняемого в киберпреступлениях. В адвокатской конторе, в которой работал юрист, произошел несчастный случай.
Мусатову было 50 лет. Новый защитник Винника будет выбираться по согласованию с самим подзащитным, его женой и родственниками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: