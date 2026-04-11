Трамп: отказ Ирана от ядерного оружия является главным пунктом мирной сделки

Главным пунктом в хорошем мирном соглашении с Ираном должен стать отказ Тегерана от разработки ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

"В первую очередь, отказ от ядерного оружия", – сообщил глава Белого дома в общении с журналистами.

В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Переговоры двух стран должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Американскую переговорную команду представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

МИД России призвал участников переговоров по Ирану проявить ответственный подход и избежать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс на мир.