01:24

Хантер Байден вызвал на бой в клетке сыновей Трампа

Фото: AP Photo/Eric Thayer

Сын экс-лидера США Джо Байдена Хантер поддержал идею провести бой в клетке в детьми действующего президента США Эриком Трампом и Дональдом Трампом – младшим. Видео с обращением Байдена опубликовало издание Channel 5 в соцсети X.

По словам Хантера, идею с проведением боя высказал блогер Эндрю Каллахан, они уже созвонились и обсудили все детали мероприятия.

"Он пытается организовать бой в клетке – я против Эрика и Дональда-младшего. Я сказал ему: я на 100% процентов в деле", – заявил Байден.

Сыновья президента США пока не ответили на данное предложение.

В августе 2025 года адвокат первой леди США Мелании Трамп направил письмо с угрозой подачи миллиардного иска против Хантера Байдена за распространение ложных и порочащих сведений о ней в контексте дела финансиста Джеффри Эпштейна.

В частности, сын экс-президента США утверждал, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом. Судебный иск первой леди США против Хантера поддержал и сам глава Белого дома.

Читайте также


Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
