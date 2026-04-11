Хантер Байден вызвал на бой в клетке сыновей Трампа

Сын экс-лидера США Джо Байдена Хантер поддержал идею провести бой в клетке в детьми действующего президента США Эриком Трампом и Дональдом Трампом – младшим. Видео с обращением Байдена опубликовало издание Channel 5 в соцсети X.

По словам Хантера, идею с проведением боя высказал блогер Эндрю Каллахан, они уже созвонились и обсудили все детали мероприятия.

"Он пытается организовать бой в клетке – я против Эрика и Дональда-младшего. Я сказал ему: я на 100% процентов в деле", – заявил Байден.

Сыновья президента США пока не ответили на данное предложение.

В августе 2025 года адвокат первой леди США Мелании Трамп направил письмо с угрозой подачи миллиардного иска против Хантера Байдена за распространение ложных и порочащих сведений о ней в контексте дела финансиста Джеффри Эпштейна.

В частности, сын экс-президента США утверждал, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом. Судебный иск первой леди США против Хантера поддержал и сам глава Белого дома.