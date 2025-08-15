Сын Байдена отказался извиняться перед женой Трампа

Фото: AP Photo/Rod Lamkey

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за распространение клеветы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Channel 5 with Andrew Callaghan.

Ранее адвокат Трамп направил письмо с угрозой подачи миллиардного иска против Байдена за распространение ложных и порочащих сведений о первой леди США в контексте дела Эпштейна.

В частности, сын экс-президента США утверждал, что именно Эпштейн познакомил Меланию с действующим лидером США Дональдом Трампом.

Интервьюер, держа в руках иск жены президента США против Хантера, спросил у него, хочет ли он извиниться за свои слова.

"К черту все это, этому не бывать", – ответил Байден.

Он добавил, что в своих высказываниях опирался на сообщения СМИ и, в частности, на слова писателя Майкла Вулфа, бравшего интервью у Эпштейна.

Судебный иск первой леди США против Хантера Байдена поддержал сам глава Белого дома. По его словам, в этом деле необходимо продолжать идти вперед.

В июле телеканал CNN опубликовал архивные материалы, которые подтверждают связь Трампа с Эпштейном. К примеру, среди обнародованных материалов есть фотография Эпштейна со свадьбы Трампа и Марлы Мейплз.