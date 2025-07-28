WP: Трамп недоволен тем, как Белый дом справляется с делом Эпштейна

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Президент США Дональд Трамп раздражен тем, как его администрация справляется с ситуацией, связанной с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет RT, ссылаясь на The Washington Post.

По данным журналистов, американский лидер оказался разочарован ошибками сотрудников Белого дома. Президент также недоволен отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые надеялись, что ситуация, возникшая вокруг Эпштейна, быстро уляжется.

Авторы статьи предположили, что в связи с происходящим Трамп может принять решение о ряде кадровых перестановок. Тем не менее некоторые уверены, что он откажется от увольнений, поскольку "не хочет создавать еще больший спектакль".

Тем временем лидеры других государств стремятся наладить отношения с Трампом через неформальное общение, передает радио КП со ссылкой на Politico. По данным источников журналистов, главы ряда государств получили личный номер телефона американского президента в обход дипломатических процедур.

На сегодняшний день установить хорошие отношения с Трампом смог президент Франции Эммануэль Макрон. Один из собеседников СМИ предположил, что при личной встрече политики могут "побрататься".

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В августе того же года стало известно о смерти миллиардера в тюрьме.

Американский предприниматель Илон Маск указал, что Трамп до сих пор не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. В свою очередь, глава Белого дома назвал дело "скучным" и подчеркнул, что не возражает против раскрытия подтвержденной информации.

