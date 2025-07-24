Merkur.de: Путин зол на то, что отношения с Трампом не сложились

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Владимир Путин оказался недоволен тем, что отношения с его американским коллегой Дональдом Трампом не сложились, сообщает МК со ссылкой на Merkur.de.

"Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось", – заявил бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

В свою очередь, инсайдер из российского внешнеполитического истеблишмента добавил, что президент РФ считает Трампа эмоциональным и легко впечатляемым человеком. Он подкрепил свои слова пониманием Путина того, что в течение 50 дней ультиматума, о котором объявил американский лидер, может многое измениться.

Тем не менее собеседник издания подчеркнул, что Москва продолжит попытки наладить диалог с Вашингтоном, поскольку считает, что этот раскол преодолим.

В середине июля Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если сделка относительно украинского конфликта не будет достигнута через 50 дней. Президент заявил, что США "очень недовольны" позицией РФ.

Комментируя такой шаг лидера Штатов, журналисты предположили, что он связан с антироссийской позицией супруги Трампа Мелании. Якобы она повлияла на решения своего мужа по украинскому конфликту.