WP: 50-дневный ультиматум Трампа дает России стратегическое преимущество

Фото: 123RF/americanspirit

Ультиматум американского президента Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней в действительности дает российской стороне стратегическое преимущество по целому ряду сфер. Об этом говорится в статье издания The Washington Post.

Журналисты связали "новые параметры" политики Трампа по Украине со стандартной политикой затягивания. В рамках нее Москва получает стратегическое преимущество, так как РФ сможет укрепить свои позиции на поле боя, сблизиться с Китаем и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".

Авторы статьи задались вопросом, какая из сторон действительно выиграет по истечению указанного срока в 50 дней.

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта.

Глава Белого дома отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России. При этом Трамп выразил надежду, что до применения новых санкций США против РФ дело вообще не дойдет.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заверил, что приоритетным прекращением конфликта на Украине для Трампа по-прежнему являются переговоры.