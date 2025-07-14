14 июля, 22:35Политика
Постпред США при НАТО Уитакер заявил, что ждет реакции РФ на заявления Трампа по Украине
Фото: ТАСС/АР/Paul Vernon
Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox News, что ждет реакции Владимира Путина на заявление американского президента Дональда Трампа о военной поддержке Украине.
"Очевидно, что он (Путин. – Прим. ред.) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть", – отметил Уитакер.
Он также подчеркнул, что решение американского лидера продолжить поставки оружия Украине за счет европейцев станет отличным шагом к завершению украинского конфликта.
Ранее Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта.
При этом президент США выразил надежду, что до применения новых санкций против РФ дело вообще не дойдет. По его словам, Москва и Киев смогут сделать шаги к урегулированию украинского конфликта.
Путин и Трамп провели почти часовой телефонный разговор