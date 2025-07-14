Постпред США при НАТО Уитакер заявил, что ждет реакции РФ на заявления Трампа по Украине

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Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox News, что ждет реакции Владимира Путина на заявление американского президента Дональда Трампа о военной поддержке Украине.

"Очевидно, что он (Путин. – Прим. ред.) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть", – отметил Уитакер.

Он также подчеркнул, что решение американского лидера продолжить поставки оружия Украине за счет европейцев станет отличным шагом к завершению украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта.

При этом президент США выразил надежду, что до применения новых санкций против РФ дело вообще не дойдет. По его словам, Москва и Киев смогут сделать шаги к урегулированию украинского конфликта.