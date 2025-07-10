Telegraph: Трамп может использовать Бессента как секретное оружие против РФ

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Американский президент Дональд Трамп рассматривает министра финансов США Скотта Бессента в качестве главной фигуры для усиления экономического давления на Россию, сообщает МК со ссылкой на публикацию издания The Telegraph.

"В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент – такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он сам", – уверены журналисты.

Ранее Бессент успешно участвовал в торговой войне с Китаем, при этом СМИ характеризует министра как рискованного стратега, который может находить уязвимости в экономике противника.

В частности, имеющий опыт работы на Уолл-стрит Бессент может применить к Москве меры, аналогичные тем, что использовались в противостоянии с Пекином. Такая тактика, по версии журналистов, стала ответом на неспособность Штатов добиться желаемого в диалоге с Владимиром Путиным.

Ранее Трамп выразил свое глубокое разочарование по поводу ситуации вокруг Украины, отметив полное отсутствие прогресса в урегулировании кризиса после недавних переговоров с российским коллегой.

Позже американский лидер подчеркнул, что всерьез рассматривает проведение через конгресс законопроекта о новых санкциях против РФ. Он добавил, что не планирует анонсировать будущие действия США против РФ.

