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09 июля, 04:12

Политика

Трамп заявил, что всерьез изучает принятие новых санкций против РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез рассматривает проведение через конгресс законопроекта о новых санкциях против России. Об этом американский лидер заявил на заседании кабмина в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что сенаторы США принимают очень жесткие санкции в отношении России и он на полном серьезе рассматривает их предложения. При этом он добавил, что сейчас не собирается анонсировать будущие действия Вашингтона в отношении Москвы.

"Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", – заявил американский лидер.

Трамп добавил, что окончательное решение по новому пакету санкций США будет оставаться только за ним.

Ранее американский президент заявил о возобновлении поставок Украине оружия и военной техники после перерыва. По его словам, Вашингтон передаст Киеву оборонительное вооружение.

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Сюжет: Санкции
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