09 июля, 04:12Политика
Трамп заявил, что всерьез изучает принятие новых санкций против РФ
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез рассматривает проведение через конгресс законопроекта о новых санкциях против России. Об этом американский лидер заявил на заседании кабмина в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что сенаторы США принимают очень жесткие санкции в отношении России и он на полном серьезе рассматривает их предложения. При этом он добавил, что сейчас не собирается анонсировать будущие действия Вашингтона в отношении Москвы.
"Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", – заявил американский лидер.
Трамп добавил, что окончательное решение по новому пакету санкций США будет оставаться только за ним.
Ранее американский президент заявил о возобновлении поставок Украине оружия и военной техники после перерыва. По его словам, Вашингтон передаст Киеву оборонительное вооружение.