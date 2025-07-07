Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Ртищева

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Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.

Введенные рестрикции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения. Помимо Ртищева и Марченко, под ограничения подпал Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в Сергиевом Посаде.

Ранее Соединенное Королевство расширило антироссийские санкции еще на 10 лиц, а также внесла в ограничительный список 20 новых судов, которые якобы связаны в Россией. В частности, рестрикции коснулись Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, кредитной организации "Металлург" и ее руководителя Юрия Карасева.

До этого в санкционный список со стороны Великобритании попали 20 физических лиц и 62 юридических лица, а также 18 кораблей, якобы связанных с перевозкой нефти из РФ.