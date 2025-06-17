Канада внесла в санкционные списки бывшую жену Путина

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Канадские власти внесли в список антироссийских санкций экс-супругу Владимира Путина Людмилу Очеретную, с которой президент РФ был в браке в период с 1983 по 2013 год. Это следует из документов, размещенных на сайте правительства Канады.

Кроме того, в санкционный перечень подпал и нынешний супруг женщины Артур Очеретный. Также ограничительные меры введены против дальних родственников российского лидера Михаила Путина и Михаила Шеломова.

В списке антироссийских санкций фигурирует худрук Мариинского театра и директор Большого театра Валерий Гергиев, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская, а также российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

Власти Канады включили в перечень еще и некоторых чиновников московской мэрии, в том числе заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее премьер Канады Марк Карни объявил о введении новых санкций против России. По его словам, ограничения коснутся сразу нескольких физлиц и свыше 40 организаций, которые якобы помогают России обходить действующие ограничения.

