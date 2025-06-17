Канада введет новые санкции против РФ

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Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Об этом он сообщил на полях саммита G7, передает РИА Новости.

По словам канадского премьера, санкции коснутся сразу нескольких физлиц и свыше 40 организаций, которые якобы помогают России обходить действующие ограничения.

Кроме того, Карни пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи, размер которого составит более 2 миллиардов долларов. В него войдут БПЛА, снаряды и иные виды вооружений.

Во время саммита G7 премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах по ужесточению санкции против РФ. Таким образом, как указали СМИ, Лондон хочет подтолкнуть Москву к прекращению боевых действий на Украине.

"Группа семи" также выразила на саммите непоколебимую поддержку Украине в защите ее территориальной целостности, свободы и независимости. Страны G7 пообещали содействовать укреплению доверия зарубежных инвесторов по отношению к Украине.

При этом американский президент Дональд Трамп не планирует ужесточать ограничения против России. Он надеется, что Россия и Украина смогут достичь мира. Кроме того, глава Белого дома уверен, что ввод санкций в отношении российской стороны негативно скажется на США. По его словам, данные меры стоят стране "много денег".

