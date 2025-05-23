Страны G7 пригрозили усилить санкции против РФ при продолжении огня на Украине

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Страны "Группы семи" (G7) заявили, что ужесточат антироссийские санкции, если Москва не согласится на прекращение огня в рамках украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике министров финансов и глав центробанков G7, которое было принято по итогам их встречи в Канаде.

Представители G7 также заявили, что суверенные активы РФ, находящиеся в их юрисдикции, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит за "причиненный Украине ущерб".

"Группа семи" в очередной раз выразила непоколебимую поддержку Украине в защитее ее территориальной целостности, а также свободы и независимости. Страны G7 также пообещали содействовать укреплению доаверия зарубежных инвесторов по отношению к Украине, мобилизации частного сектора на проведение восстановительных работы и возобновлению там деятельности зарубежной страховой отрасли.

Уточняется, что очередная западная конференция по теме реконструкции Украины пройдет 10–11 июля в Риме.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Пекин выступают за "прочный и надежный мир" на Украине. Он отметил, что для этого необходимо "немедленное и безоговорочное прекращение огня".

Владимир Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. По словам президента, вооруженные силы в данный момент работают над данной задачей.