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Страны G7 пригрозили усилить санкции против РФ при продолжении огня на Украине
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Страны "Группы семи" (G7) заявили, что ужесточат антироссийские санкции, если Москва не согласится на прекращение огня в рамках украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике министров финансов и глав центробанков G7, которое было принято по итогам их встречи в Канаде.
Представители G7 также заявили, что суверенные активы РФ, находящиеся в их юрисдикции, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит за "причиненный Украине ущерб".
"Группа семи" в очередной раз выразила непоколебимую поддержку Украине в защитее ее территориальной целостности, а также свободы и независимости. Страны G7 также пообещали содействовать укреплению доаверия зарубежных инвесторов по отношению к Украине, мобилизации частного сектора на проведение восстановительных работы и возобновлению там деятельности зарубежной страховой отрасли.
Уточняется, что очередная западная конференция по теме реконструкции Украины пройдет 10–11 июля в Риме.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Пекин выступают за "прочный и надежный мир" на Украине. Он отметил, что для этого необходимо "немедленное и безоговорочное прекращение огня".
Владимир Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. По словам президента, вооруженные силы в данный момент работают над данной задачей.
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