Путин заявил о создании буферной зоны вдоль российской границы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. По словам президента, вооруженные силы в данный момент работают над данной задачей.

Буферной зоной называют район, который создается для отделения одной территории от другой. Она используется для уменьшения напряженности между сторонами конфликта и снижения риска прямых столкновений. Буферная зона упоминалась в Минских соглашениях 2014–2015 годов. В зонах отвода вооруженных сил вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) запрещалось размещение тяжелой военной техники, включая системы "Ураган", "Смерч" и "Точка".

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и иностранные наемники используют террористические методы против мирного населения России.

"Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей", – заметил президент в ходе совещания с членами правительства, подчеркнув, что российские военнослужащие активно подавляют огневые точки противника.

Кроме того, глава государства отметил, что важнейшей задачей для обеспечения безопасности в приграничных районах также является разминирование территорий, где шли боевые действия.

"Ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками. Повторю, речь идет и о Курской области, и о Брянской, Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам", – добавил российский лидер.

Помимо этого, Путин поручил Минэкономразвития максимально быстро разработать комплексную программу восстановления пострадавших от атак ВСУ районов. Президент призвал Минобороны, МВД, МЧС и другие ведомства также подключиться к восстановлению территорий приграничья.

Глава государства обратил внимание и на другие приоритетные вопросы, волнующие жителей Курской области и других регионов. Среди них – восстановление жилья, социальных и транспортных объектов, выплаты компенсации за утраченное имущество, а также поддержка переселенцев.

Ранее Путин поддержал идею распространить режим особой экономической зоны на всю территорию Курской области. При этом, добавил президент, "в правительстве есть сомнения по этому поводу". Они связаны с тем, что бизнес из других регионов страны будет перерегистрироваться в безопасных районах области ради льгот.

По словам российского лидера, он владеет всей полнотой информации о ситуации в Курской области. В ходе встречи в регионе он пометил себе отдельные вещи, а также поблагодарил муниципальных деятелей за их работу.

