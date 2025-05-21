Путин пообещал обсудить вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области

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Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить больше местных жителей. Так президент РФ отреагировал на соответствующее предложение члена общественной палаты РФ от региона Александра Терновцова, которое было озвучено в рамках совещания главы государства с руководителями курских муниципалитетов.

Российский лидер напомнил, что льготная ипотека изначально вводилась в Курской области для пострадавших граждан. Однако он отметил, что предложение Терновцова все равно является правильным. При этом Путин указал, что ранее поднимал уже этот вопрос с министерством финансов РФ.

"Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. Но тем не менее, конечно, вот это одно из важнейших направлений – строительство жилья в стране. Мы сохраняем эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, в пострадавших районах Курской области и так далее", – подытожил президент РФ.

Льготная ипотека под 2% была введена для жителей Курской области в конце февраля 2025 года. Программа распространяется на тех, чье жилье на приграничной территории региона было утрачено, повреждено или признано непригодным из-за обстрелов и терактов.

Ипотечный кредит жители Курской области могут получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года.

