Льготная ипотека под 2% вводится в Курской области

Фото: 123RF/nateemee

Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2%. Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года, сообщается на сайте Минфина РФ.

Ведомство уточнило, что программа распространяется на граждан, чье жилье на приграничной территории региона было утрачено, повреждено или признано непригодным в результате обстрелов и терактов.

"Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке", – добавили в пресс-службе министерства.

Аналогичная программа до того же срока продлевается для жителей Белгородской области.

Решение согласовано с правительством России в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами (ГИИС) "Электронный бюджет" в рамках исполнения поручения президента.

Ранее Владимир Путин потребовал на совещании с правительством РФ начать выплачивать утратившим имущество жителям Курской области по 65 тысяч рублей каждый месяц. По его словам, средства им будут поступать до полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил ввести для жителей приграничных районов Курской области дополнительную ежемесячную выплату в размере 22,44 тысячи рублей. Глава ведомства отметил, что эта мера затронет свыше 112 тысяч граждан.