Путин поручил выплачивать по 65 тыс рублей утратившим имущество жителям Курской области

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Владимир Путин потребовал на совещании с правительством РФ начать выплачивать утратившим имущество жителям Курской области по 65 тысяч рублей каждый месяц.

По его словам, средства им будут поступать до полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим президент поручил кабмину выделить на эту меру средства из федерального бюджета.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил ввести для жителей приграничных районов Курской области дополнительную ежемесячную выплату в размере 22,44 тысячи рублей. Глава ведомства отметил, что эта мера затронет свыше 112 тысяч граждан. Силуанов призвал выделить на данную инициативу средства из бюджета РФ.

"Осуществлять эту выплату предлагается до момента освобождения территории Курской области", – уточнил министр.

В начале февраля Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Курской области Александром Хинштейном назвал недостаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей для жителей приграничного региона, которые потеряли имущество. Ее получили 112 тысяч человек, уточнил временный глава субъекта.

Кроме того, Хинштейн ранее потребовал подготовить документы о формировании рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов жителей курского приграничья. Предполагается, что в ее состав войдут представители органов власти и управления, а также правительства региона и областной думы.

