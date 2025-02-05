Путин поддержал льготную ипотеку в Курской области

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Владимир Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области по аналогии с Дальневосточной ипотекой.

На встрече с президентом России временный глава региона Александр Хинштейн заявил, что в области нужен такой вид ипотеки. Правительство субъекта совместно с "ДОМ.РФ" и Минстроем разработало программу, которая направлена в том числе на строительство малоэтажных коттеджных поселков и поселков ИЖС с инфраструктурой.

"Это важно еще и потому, что те из наших переселенцев, кто не готов ждать возможности вернуться домой и хочет реализовать сертификат сегодня, далеко не всегда готов покупать жилье в городе, тогда как основной объем стройки идет именно в курской агломерации", – подчеркнул он.

По словам Хинштейна, льготная ипотека в совокупности с данными мерами поможет развивать регион.

Между тем Путин заявил, что компенсация в размере 150 тысяч рублей для жителей приграничья является недостаточной. По данным Хинштейна, ее получили 112 тысяч человек. Президент заявил, что в ближайшее время обратится к кабинету министров с просьбой разработать меры по выдаче дополнительных выплат.

В то же время правительство России совместно с Хинштейном должно будет проработать программу восстановления приграничных территорий. Путин заявил, что курянам возможно вернуть утраченную землю в собственность, но при условии ее использования по назначению в течение определенного периода.

