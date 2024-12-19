Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Пострадавшим жителям Курской области выплатят все, что им причитается, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его словам, администрация президента будет работать все праздники, встречаться с людьми и решать вопросы.

"Я понимаю, что в том, что происходит с вами, нет ничего хорошего. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, особенно связанные с детьми. Мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Все получат все, что причитается", – пообещал глава государства.

Он добавил, что не будет называть дату, когда это случится, однако заверил, что российские военные выбьют ВСУ из Курской области.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области. С военной точки зрения, подчеркнул президент, вторжение украинских формирований в регион является бессмысленной авантюрой. Это подтверждают как российские, так и иностранные эксперты, сказал он.

