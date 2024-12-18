ВС РФ остановили продвижение ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России остановила продвижение украинских военных в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств, передает ТАСС.

По словам Герасимова, российские военнослужащие ударами авиации и огнем артиллерии также пресекли прорыв мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зарубежных наемников вглубь территории России. Сейчас продолжается уничтожение и выдавливание противника из занятых населенных пунктов, уточнил он.

За все время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 42 тысяч человек, более 1,8 тысячи танков и бронированных машин, больше 350 артиллерийских оружий, минометов и РСЗО, добавил военачальник.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области. С военной точки зрения, подчеркнул президент, вторжение украинских формирований в регион является бессмысленной авантюрой. Это подтверждают как российские, так и иностранные эксперты, сказал он.