Путин заявил, что российские войска выбьют ВСУ из Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции не стал называть дату, когда Вооруженные силы России выбьют украинских военных из Курской области.

Однако российский лидер не усомнился, что это точно произойдет. Он заявил, что по-другому быть не может.

"Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа", – сказал Путин.

Кроме того, президент указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют в Курскую область лучшие штурмовые группы и подразделения.

"Непонятно зачем, военного смысла не было никакого ни заходить ВСУ в Курскую область", – отметил глава государства.

Путин также сказал, что все пострадавшие от действий ВСУ инфраструктурные объекты в Курской области будут восстановлены. Это произойдет, по его словам, после того как украинские военные будут выбиты с территории.

"Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно", – заключил президент.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области. С военной точки зрения, подчеркнул президент, вторжение украинских формирований в регион является бессмысленной авантюрой. Это подтверждают как российские, так и иностранные эксперты, сказал он.

