Путин поручил сохранить выплату 65 тысяч рублей для жителей Курской области

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Владимир Путин поручил сохранить выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей Курской области до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома. Об этом президента РФ попросил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе их встречи в Курской области.

Также российский лидер поддержал идею выделить средства на ремонт домов в регионе, которые пришли в негодность во время эвакуации. Помимо этого, глава государства поручил увеличить группировку разминирования.

"Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам", – подчеркнул Путин.

Кроме того, во время беседы с волонтерами из Курской области и других регионов президент России подтвердил, что ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы. Таким образом лидер РФ прокомментировал слова одного из волонтеров, что недавно в районе населенного пункта Шостка в Сумской области был замечен противник.

Также глава государства выслушал председателя совета "Боевое братство. Курчатовское отделение" Дениса Сычова, который рассказал о работе над фортификационными сооружениями.

"Вы там молодцы, никто не дрогнул, все работали", – отметил президент РФ.

Путин 20 мая посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от ВСУ. Глава государства в ходе рабочей поездки провел встречу с Хинштейном, а также с волонтерами, которые приехали из разных регионов страны для помощи местным жителям. Участники встречи рассказали главе государства о работе волонтеров в приграничье.

Кроме того, в городе Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов области и посетил и строящуюся Курскую АЭС-2.