Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Наша задача – максимально быстро оценить ущерб, конечно, разминировать, подготовиться к работе на территории Курской области. Эту работу мы активно ведем", – заявил он в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

По его словам, после понимания масштаба работ будет составлен план-график.



Российские войска освободили Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 апреля. В тот день подразделения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) смогли выбить противника из населенного пункта Горналь. В общей сложности на территории Курской области ВСУ потеряли свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными.

Владимир Путин уточнял, что освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима. Позже российский лидер подчеркивал, что украинские военные действительно выбиты из региона, но "где-то в перелесках, в норах каких-то" прячутся разрозненные группы по 2–3 человека. В частности, солдаты противника выпрашивают эвакуацию.

