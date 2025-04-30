Путин заявил, что оставшиеся в Курской области ВСУ просят об эвакуации

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Вооруженные силы России выбили украинских военнослужащих из Курской области, но еще остались те, кто сидит "в подвалах и щелях", выпрашивая эвакуацию. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".

По его словам, "где-то в перелесках, в норах каких-то" прячутся разрозненные группы по 2–3 человека. Однако Путин уточнил, что эвакуировать этих военных нельзя.

Оставшимся украинским солдатам предлагают сдаться в плен. Некоторые, как указал Путин, приняли эту инициативу, после чего были отправлены к своим сослуживцам с предложением сложить оружие.

Кроме того, глава государства отметил, что непростое время еще не закончилось.

В свою очередь, студентка Курского государственного университета Ангелина Ужиковская попросила российского лидера рассмотреть вопрос о создании в регионе мемориала, который будет посвящен волонтерам спецоперации. Путин поддержал эту идею и пообещал сделать все необходимое для ее реализации.

ВС РФ 26 апреля освободили Курскую область. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что военнослужащие России освободили от украинских боевиков последний населенный пункт региона – село Горналь.

Сейчас ВС РФ выявляют в освобожденных районах Курской области отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться, уточнял Герасимов. Кроме того, российским военным уже удалось проверить и очистить от мин 19 населенных пунктов.

