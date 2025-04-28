Путин отметил мужественность жителей Курской области

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Жители Курской области очень мужественно держались, когда Вооруженные силы России боролись за ее освобождение, заявил Владимир Путин во время встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

"Граждане наши – вот это самое главное. Очень мужественно держались", – отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что долг государства заключается в том, чтобы уверенность россиян в окончательной победе в специальной военной операции только укреплялась.

"Так и будет", – сказал Путин.

Глава РФ отметил работу в Курской области офицеров спецназа ФСБ, пограничников и бойцов Росгвардии. Во время встречи Путин поручил Совету Федерации совместно с кабмином проанализировать меры поддержки жителей Курской области и всего приграничья. Президент подчеркнул, что необходимо вовремя и в полном объеме выполнить обязательства со стороны государства перед "нашими людьми".

26 апреля российские военнослужащие завершили операцию по освобождению Курской области. В своем докладе Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов указал, что бойцы РФ освободили от украинских боевиков последний населенный пункт региона – село Горналь.

По словам Герасимова, военные выявляют в освобожденных районах Курской области отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. На тот момент полностью проверить и очистить от мин смогли 19 населенных пунктов.