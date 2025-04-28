Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в освобождении Курской области

Фото: министерство обороны РФ

Видео с подготовкой солдат КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовал ТАСС.

На кадрах показано, как российские инструкторы проводят корейским солдатам обучение на полигоне. В частности, их научили вести огонь из стрелкового оружия и гранатометов из разных положений.

Также военнослужащие КНДР обучились стрельбе из дробовиков 12-го калибра, которыми ликвидируют украинские дроны. Кроме того, в процессе обучения солдатам объяснили порядок действий при зачистке окопов и научили метать гранаты.

Бои с украинской армией на территории Курской области велись с 6 августа 2024 года. Российские военнослужащие смогли освободить последний занятый противником населенный пункт региона, село Горналь, 26 апреля 2025 года, тем самым завершив операцию по освобождению региона.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов обратил особое внимание на усилия военных КНДР, которые в ходе освобождения региона показали высокий профессионализм, стойкость и героизм.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил, что корейские солдаты принимали участие в операции согласно четвертой статье договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ. Также центральный военный комитет КНДР отметил, что деятельность военных на территории России всецело отвечает международному праву.

В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера за помощь в освобождении Курской области.