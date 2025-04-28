Песков заявил, что РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР

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Россия при необходимости окажет военную помощь КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас же действует наш договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу", – напомнил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что участие северокорейских солдат в операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало, насколько эффективно функционируют данные договоренности Москвы и Пхеньяна.



При этом на данный момент у Владимира Путина не запланированы контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, добавил Песков.

Бои с ВСУ на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года российские силы смогли освободить последний занятый противником населенный пункт региона, село Горналь, и завершить операцию по освобождению области.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов особо отметил усилия военных КНДР, которые в ходе освобождения региона показали высокий профессионализм, стойкость и героизм. Позже лидер Северной Кореи подтвердил, что бойцы КНДР принимали участие в операции согласно четвертой статье договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ.

В центральном военном комитете КНДР добавили, что деятельность военных на территории России всецело отвечает международному праву. Позже российский лидер поблагодарил своего северокорейского коллегу за помощь в освобождении Курской области.