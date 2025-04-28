Ким Чен Ын назвал героями военных КНДР, участвовавших в операции в Курской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Северокорейские военные, принимавшие участие в освобождении районов Курской области от ВСУ, сражались за справедливость и являются героями. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, принимая решение об участии бойцов КНДР в операции в Курской области, он посчитал это "священной миссией" для укрепления дружбы с Россией. Политик добавил, что сложившаяся ситуация соответствовала приведению в действие статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ.

Глава Северной Кореи сообщил, что военным КНДР, участвовавшим в освобождении российского региона, в скором времени установят памятник в Пхеньяне.

"Боевой дух и доблесть воинов, которые продемонстрировали великое имя и славу победителя, вечно будут сиять на высоком пьедестале уважения и чести из поколения в поколение", – добавил он.

Ким Чен Ын также передал теплый "боевой привет" армии и народу России, которые, по его словам, завоевали великую победу.

В центральном военном комитете (ЦВК) КНДР отметили, что северокорейские солдаты продемонстрировали высокий боевой дух и проявили массовый героизм в Курской области, что, в свою очередь, доказало прочное боевое содружество РФ и КНДР. Комитет указал, что деятельность военных КНДР на территории России всецело отвечает международному праву.

Северная Корея намерена и в дальнейшем поддерживать "священное дело армии и народа России", придерживаясь духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отметили в ЦВК.

О завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов Владимиру Путину 26 апреля. Село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом субъекта.

Герасимов также выразил отдельную благодарность военным КНДР, подчеркнув, что они продемонстрировали стойкость и героизм, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области.

В МИД РФ подчеркнули, что северокорейские военные внесли существенный вклад в освобождение региона от украинских оккупантов. В ведомстве заявили о новой странице в "славной летописи" боевого братства народов РФ и КНДР.