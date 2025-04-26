Хуснуллин: на освобожденных территориях Курской области оперативно оценят повреждения

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На освобожденных территориях Курской области оперативно оценят повреждения, после чего специалисты приступят к восстановительным работам. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

По его словам, в регионе предстоит масштабная работа по восстановлению объектов, которые были повреждены или разрушены. Хуснуллин также выразил надежду на оперативную организацию этого процесса.

Восстановительные работы пройдут и в Горнальском монастыре, заявил ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что к восстановлению здания приступят не сразу, ведь село Горналь находится непосредственно на границе региона с Украиной.

О завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов Владимиру Путину. Село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом субъекта, следует из доклада главы Генштаба.

Сейчас российские бойцы выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.