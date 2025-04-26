Герасимов отметил роль бойцов КНДР в освобождении Курской области

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает ТАСС.

"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые <...> оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины", – подчеркнул Герасимов.

Глава Генштаба ВС РФ также подчеркнул, что при освобождении Курской области солдаты КНДР показали высокий профессионализм.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет помощь КНДР в курской операции.

"Никогда мы не забудем наших друзей", – подчеркнула дипломат.

Ранее Герасимов представил Владимиру Путину доклад о завершении операции по освобождению Курской области от формирований Вооруженных сил Украины. В своем докладе глава Генштаба указал, что в субботу, 26 апреля, российские войска освободили от украинских боевиков последний населенный пункт региона – село Горналь.

В настоящий момент российские военные выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал работу ВС РФ в курском приграничье героической. По его словам, российские военные не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки.