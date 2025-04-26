Хинштейн заявил, что Горнальский монастырь в Курской области восстановят

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Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области восстановят, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Хинштейн, восстановительные работы не начнутся "прямо сейчас", так как село Горналь находится непосредственно на границе региона с Украиной. Кроме того, помимо монастыря, специалисты займутся восстановлением и других храмов и объектов культурного наследия.

"К сожалению, страдает этот уникальный монастырь, основанный, напомню, еще в XVII-XVIII веках", – добавил временный глава региона.

Вместе с тем он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать монастырь, несмотря на его освобождение.

Также Хинштейн заявил, что достоверных данных о нахождении мирного населения на территории села Горналь нет. При этом он заверил, что всех людей из населенного пункта эвакуируют.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом субъекта, следует из доклада главы Генштаба.

В настоящий момент российские бойцы выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.