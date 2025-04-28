Путин выразил благодарность Северной Корее за помощь в освобождении Курской области

Курская область полностью освобождена от украинских войск, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Владимир Путин поздравил военных и выразил благодарность северокорейским бойцам, участвовавшим в операции.

По данным Минобороны, противник потерял более 400 танков и свыше 5 тысяч единиц бронетехники и автомобилей. Сейчас в регионе ведутся работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры.

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