Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 22:15

Политика

Путин выразил благодарность Северной Корее за помощь в освобождении Курской области

Путин выразил благодарность Северной Корее за помощь в освобождении Курской области

Путин поздравил по телефону командиров с освобождением Курской области

Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

Владимир Путин получил доклад о завершении операции по освобождению Курской области

Переговоры Путина и Уиткоффа длились более трех часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 апреля

Песков оценили переговоры Путина с Уиткоффом как способ донести позицию России

Путин провел переговоры с посланником президента США в Кремле

Путин проводит переговоры с Уиткоффом в Кремле

Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа

Курская область полностью освобождена от украинских войск, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Владимир Путин поздравил военных и выразил благодарность северокорейским бойцам, участвовавшим в операции.

По данным Минобороны, противник потерял более 400 танков и свыше 5 тысяч единиц бронетехники и автомобилей. Сейчас в регионе ведутся работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоАлександра ИвановаАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика