Жители приграничных районов Курской области готовятся вернуться в свои дома

В Курской области завершилась операция по освобождению приграничных территорий. Теперь в храмах звучит победный перезвон, а местные жители готовятся к возвращению домой.

Пока в регионе продолжается масштабное разминирование. Как сообщили в Минобороны, уже очищены 19 населенных пунктов. Возвращение к мирной жизни начнется после полной проверки территорий и обеспечения безопасности.

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