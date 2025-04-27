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Новости

27 апреля, 22:15

Политика

Жители приграничных районов Курской области готовятся вернуться в свои дома

Жители приграничных районов Курской области готовятся вернуться в свои дома

В Курской области завершилась операция по освобождению приграничья

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В Курской области завершилась операция по освобождению приграничных территорий. Теперь в храмах звучит победный перезвон, а местные жители готовятся к возвращению домой.

Пока в регионе продолжается масштабное разминирование. Как сообщили в Минобороны, уже очищены 19 населенных пунктов. Возвращение к мирной жизни начнется после полной проверки территорий и обеспечения безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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