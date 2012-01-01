Эксперт Бондарь: аренда квартир только при согласии соседей парализует рынок

В Госдуме предложили обязать владельцев квартир получать согласие соседей на сдачу недвижимости в аренду. По мнению авторов инициативы, это защитит жильцов дома от шумных арендаторов. Как будет работать этот механизм и какой эффект он даст, разбиралась Москва 24.

Без соседей – нельзя?

Законопроект об обязательном получении собственником согласия соседей при сдаче жилья внесла на рассмотрение группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким. По задумке авторов документа, разрешение придется получать от владельцев всех соседних и примыкающих помещений. Согласие должно быть оформлено в свободной письменной форме, позволяющей "определить волеизъявление" жильцов.





из пояснительной записки к законопроекту В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение.

При этом депутаты исключили норму для договоров с юрлицом и случаев долгосрочной аренды на срок от одного года, которые регистрируются в Росреестре. Таким образом, нововведение наиболее актуально для кейсов с краткосрочной сдачей недвижимости. Арендаторы таких квартир, по словам парламентариев, чаще всего нарушают права соседей на комфортные условия проживания и наносят вред общему имуществу, сказано в пояснительной записке.

Кроме того, для проигнорировавших мнение других жильцов законодатели предусмотрели административную ответственность, предложив внести поправки в статью КоАП о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Однако размер штрафа в пояснительной записке не приводится.

Никого не защитит?

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24 отметил, что предложенный законопроект отвечает желаниям жильцов влиять на то, что "происходит за стенкой".





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Чтобы остановить арендодателя, который сдает квартиру шумным компаниям, сейчас требуется собирать факты, обращаться в полицию, писать коллективные жалобы. Даже в случае нарушений доказать систематичность и добиться административного реагирования бывает сложно. Новая норма может стать социальным барьером, сдерживающим владельцев от превращения квартир в мини-отели.

Также инициатива подтолкнет арендодателей к выходу из серой зоны: сдающим жилье будет проще оформить сделку надолго и зарегистрировать ее в Росреестре, чем ходить по соседям, объяснил общественный деятель.

С другой стороны, получить согласие других жильцов может быть крайне затруднительно, указал Бондарь.

"Представим ситуацию, когда сосед в принципе против любого найма – из личных убеждений, без объективных причин. Или он не выходит на связь, либо использует свое право на отказ как инструмент давления. Это может парализовать рынок аренды, особенно в больших городах", – пояснил общественный деятель.

Юрист Елена Нестерович и вовсе заявила Москве 24, что инициатива депутатов в текущем виде противоречит Конституции.





Елена Нестерович юрист У гражданина есть право распоряжаться своим имуществом так, как он посчитает нужным. Недвижимость – это частная собственность, она неприкосновенна. Соответственно, соседи не вправе разрешать или запрещать человеку сдавать квартиру в наем.

Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что даже в случае принятия законопроекта он все равно не обезопасит соседей.

"Даже если собственник озаботился и получил разрешения от других жильцов, он не сможет предсказать, какой арендатор ему попадется – добросовестный или шумный", – указал эксперт.

Таким образом, по его мнению, законопроект не соответствует заявленной цели. Кроме того, он рискует ухудшить ситуацию на рынке арендной недвижимости, который находится не в лучшем положении из-за роста цен, заключил Самойлов.

