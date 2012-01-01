Эксперт Бондарь: аренда квартир только при согласии соседей парализует рынок

В Госдуме предложили обязать владельцев квартир получать согласие соседей на сдачу недвижимости в аренду. По мнению авторов инициативы, это защитит жильцов дома от шумных арендаторов. Как будет работать этот механизм и какой эффект он даст, разбиралась Москва 24.
Без соседей – нельзя?
Законопроект об обязательном получении собственником согласия соседей при сдаче жилья внесла на рассмотрение группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким. По задумке авторов документа, разрешение придется получать от владельцев всех соседних и примыкающих помещений. Согласие должно быть оформлено в свободной письменной форме, позволяющей "определить волеизъявление" жильцов.
При этом депутаты исключили норму для договоров с юрлицом и случаев долгосрочной аренды на срок от одного года, которые регистрируются в Росреестре. Таким образом, нововведение наиболее актуально для кейсов с краткосрочной сдачей недвижимости. Арендаторы таких квартир, по словам парламентариев, чаще всего нарушают права соседей на комфортные условия проживания и наносят вред общему имуществу, сказано в пояснительной записке.
Кроме того, для проигнорировавших мнение других жильцов законодатели предусмотрели административную ответственность, предложив внести поправки в статью КоАП о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Однако размер штрафа в пояснительной записке не приводится.
Никого не защитит?
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24 отметил, что предложенный законопроект отвечает желаниям жильцов влиять на то, что "происходит за стенкой".
Также инициатива подтолкнет арендодателей к выходу из серой зоны: сдающим жилье будет проще оформить сделку надолго и зарегистрировать ее в Росреестре, чем ходить по соседям, объяснил общественный деятель.
С другой стороны, получить согласие других жильцов может быть крайне затруднительно, указал Бондарь.
"Представим ситуацию, когда сосед в принципе против любого найма – из личных убеждений, без объективных причин. Или он не выходит на связь, либо использует свое право на отказ как инструмент давления. Это может парализовать рынок аренды, особенно в больших городах", – пояснил общественный деятель.
Юрист Елена Нестерович и вовсе заявила Москве 24, что инициатива депутатов в текущем виде противоречит Конституции.
Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что даже в случае принятия законопроекта он все равно не обезопасит соседей.
"Даже если собственник озаботился и получил разрешения от других жильцов, он не сможет предсказать, какой арендатор ему попадется – добросовестный или шумный", – указал эксперт.
Таким образом, по его мнению, законопроект не соответствует заявленной цели. Кроме того, он рискует ухудшить ситуацию на рынке арендной недвижимости, который находится не в лучшем положении из-за роста цен, заключил Самойлов.