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24 апреля, 18:14

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Эксперт Бондарь: аренда квартир только при согласии соседей парализует рынок

Все согласны? Почему хотят запретить сдавать квартиры без одобрения соседей

В Госдуме предложили обязать владельцев квартир получать согласие соседей на сдачу недвижимости в аренду. По мнению авторов инициативы, это защитит жильцов дома от шумных арендаторов. Как будет работать этот механизм и какой эффект он даст, разбиралась Москва 24.

Без соседей – нельзя?

Фото: 123RF/jackf

Законопроект об обязательном получении собственником согласия соседей при сдаче жилья внесла на рассмотрение группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким. По задумке авторов документа, разрешение придется получать от владельцев всех соседних и примыкающих помещений. Согласие должно быть оформлено в свободной письменной форме, позволяющей "определить волеизъявление" жильцов.

В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение.
из пояснительной записки к законопроекту

При этом депутаты исключили норму для договоров с юрлицом и случаев долгосрочной аренды на срок от одного года, которые регистрируются в Росреестре. Таким образом, нововведение наиболее актуально для кейсов с краткосрочной сдачей недвижимости. Арендаторы таких квартир, по словам парламентариев, чаще всего нарушают права соседей на комфортные условия проживания и наносят вред общему имуществу, сказано в пояснительной записке.

Кроме того, для проигнорировавших мнение других жильцов законодатели предусмотрели административную ответственность, предложив внести поправки в статью КоАП о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Однако размер штрафа в пояснительной записке не приводится.

Никого не защитит?

Фото: depositphotos/shock

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24 отметил, что предложенный законопроект отвечает желаниям жильцов влиять на то, что "происходит за стенкой".

Чтобы остановить арендодателя, который сдает квартиру шумным компаниям, сейчас требуется собирать факты, обращаться в полицию, писать коллективные жалобы. Даже в случае нарушений доказать систематичность и добиться административного реагирования бывает сложно. Новая норма может стать социальным барьером, сдерживающим владельцев от превращения квартир в мини-отели.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Также инициатива подтолкнет арендодателей к выходу из серой зоны: сдающим жилье будет проще оформить сделку надолго и зарегистрировать ее в Росреестре, чем ходить по соседям, объяснил общественный деятель.

С другой стороны, получить согласие других жильцов может быть крайне затруднительно, указал Бондарь.

"Представим ситуацию, когда сосед в принципе против любого найма – из личных убеждений, без объективных причин. Или он не выходит на связь, либо использует свое право на отказ как инструмент давления. Это может парализовать рынок аренды, особенно в больших городах", – пояснил общественный деятель.

Юрист Елена Нестерович и вовсе заявила Москве 24, что инициатива депутатов в текущем виде противоречит Конституции.

У гражданина есть право распоряжаться своим имуществом так, как он посчитает нужным. Недвижимость – это частная собственность, она неприкосновенна. Соответственно, соседи не вправе разрешать или запрещать человеку сдавать квартиру в наем.
Елена Нестерович
юрист

Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что даже в случае принятия законопроекта он все равно не обезопасит соседей.

"Даже если собственник озаботился и получил разрешения от других жильцов, он не сможет предсказать, какой арендатор ему попадется – добросовестный или шумный", – указал эксперт.

Таким образом, по его мнению, законопроект не соответствует заявленной цели. Кроме того, он рискует ухудшить ситуацию на рынке арендной недвижимости, который находится не в лучшем положении из-за роста цен, заключил Самойлов.

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Павелко Анастасия

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