В ГД внесен проект об обязательном согласии соседей перед сдачей жилья в аренду

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Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект об обязательном получении согласия соседей перед сдачей жилья на основании договора аренды, найма или безвозмездного пользования. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, согласие оформляется собственником соседнего или примыкающего помещения в письменной произвольной форме, которая "позволяет определить его волеизъявление".

"В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение", – уточнили авторы.

Как указано в пояснительной записке, проект предлагает дополнить новой частью статью 30 Жилищного кодекса РФ.

Ранее эксперт Алексей Попов рассказал, что рост цен на аренду жилья не ожидается из-за охлаждения экономики и снижения зарплатных предложений у основной аудитории столичного рынка аренды. По его мнению, в рамках сезонного пика рост ставок не превысит 12–15% в 2025 году.

С начала года цены на аренду жилья в Москве снизились, в некоторых районах более чем на 10%. По данным экспертов, в конце прошлого года стоимости достигла пика.