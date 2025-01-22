Эксперт Попов: аренда жилья не станет дорожать в Москве

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Макроэкономисты наблюдают охлаждение экономики и снижение зарплатных предложений у основной аудитории столичного рынка аренды, в связи с чем рост цен на аренду жилья не ожидается, отметил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов в разговоре с телеканалом Москва 24.

"Рост ставок мы увидим, но я думаю, что он не превысит в этом году 12–15% в рамках этого сезонного пика", – добавил он.

Между тем с начала года цены на аренду жилья в столице снизились, в некоторых районах более чем на 10%. Эксперты считают, что в конце 2024-го стоимость достигла пика.

Лидером по снижению ставок в январе стал Мещанский район, где аренда подешевела на 12,2%. Сейчас там можно снять жилье в среднем за 132 тысячи рублей. Также цена снизилась в Бабушкинском и Бутырском районах. Аналитики уточняют, что арендовать квартиру там можно за 66 и 90 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, по данным агентства недвижимости, нижняя ценовая планка в январе опустилась с 40 до 37 тысяч рублей в месяц. Риелторы объясняют это эффектом высокой базы: цены стали слишком высокими, а теперь рынок сбалансировался.

Эксперты ожидают, что в этом году ажиотажа на рынке аренды не будет.

В конце прошлого года в России цены на аренду жилья упали на 2–3%. Самое большое падение стоимости зафиксировали в Перми, где однокомнатную квартиру можно снять за 25,9 тысячи рублей в месяц. В Воронеже цены упали на 6,3% – до 22,2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге на 5,3% – до 44,8 тысячи рублей в месяц.