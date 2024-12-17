Эксперт Апрелев: цены на аренду жилья в Москве начнут падать в январе 2025 года

Аренда столичного жилья может подорожать на 50% в 2025 году, считает ряд специалистов. Разбираемся, действительно ли это произойдет и как найти выгодное предложение на рынке.

Росту быть?

Некоторые эксперты по недвижимости предрекли значительное подорожание аренды столичных квартир в 2025 году. К примеру, ипотечный брокер Дмитрий Ракута сказал "Газете.ру", что речь может идти о повышении стоимости на 50% из-за недоступности рыночной ипотеки.





Дмитрий Ракута ипотечный брокер Многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека.

Более оптимистичный сценарий описал ТАСС руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов: по его мнению, стоимость аренды увеличится на 13–15%. При этом он пояснил, что конечная ситуация будет зависеть от ключевой ставки Банка России и темпов роста зарплат населения.

Между тем вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 с такими прогнозами не согласился. По мнению эксперта, подорожание может произойти, только если продолжится ускорение инфляции в стране. Гораздо более реальной перспективой он назвал стагнацию или даже снижение стоимости начиная с января 2025 года в связи с сезонностью этого рынка.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России Может, цены и не упадут на 10–15% до июля, но останутся или на том же уровне, что и сейчас, или отыграют вниз в районе 3–5%. С августа по ноябрь они опять вырастут из-за притока поступивших в столичные вузы студентов и жителей других регионов России и ближнего зарубежья, которые приезжают для трудоустройства. И так происходит всегда.

Вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что на рынке сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, в 2025 году есть условия для повышения цен, с другой – очевидны и предпосылки для их нормализации.

"Высокая ключевая ставка вводилась, чтобы спрос в экономике на все, в том числе и жилье, тормозился. Поскольку ипотека очень дорогая, внимание переключается на аренду, ставки которой растут", – сказала эксперт.

В то же время жесткая кредитно-денежная политика должна стабилизировать стоимость на все, включая квартиры. Но пока ставки по ипотеке остаются высокими, вместо продажи свободного жилья, например, ради первоначального взноса, недвижимость продолжают сдавать. При ключевой ставке в 21% таких москвичей довольно много, поэтому на рынке появляется больше предложений жилья в аренду. За счет этого цена как минимум не должна расти, объяснила Татьяна Полиди.

Как подобрать оптимальный вариант?

По мнению Татьяны Полиди, выгодность предложения зависит от того, на что человек рассчитывает – снять недорогое жилье или заплатить побольше, но чтобы соотношение цены и качества было оптимальным.





Татьяна Полиди вице-президент фонда "Институт экономики города" Если под выгодой понимать невысокую стоимость, квартира должна быть подальше от центра и метро. Самое доступное жилье представлено в подмосковных Химках, Видном, Мытищах и так далее. Если же мы рассчитываем получить лучшую транспортную доступность и в то же время адекватную стоимость аренды, лучше искать что-то между ТТК и МКАД.

Константин Апрелев, в свою очередь, обратил внимание, что жилье максимум в 10 минутах до метро пешком будет на 10–15% дороже. А в центральной части Москвы – на 20–30% по сравнению с таким же, но расположенным на удаленных станциях.

Не меньшее значение имеет качество ремонта, наличие мебели и техники. Все эти факторы прибавляют в цене в среднем 10–15%, добавил эксперт.

Где найти жилье?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Надежнее всего искать съемную квартиру через специальные онлайн-агрегаторы. С их помощью арендатор может провести мониторинг рынка и при сравнительном анализе предложений понять реальный уровень цен, считает Константин Апрелев.

"Впоследствии это позволит оперировать полученными данными при переговорах и в результате снять жилье на более выгодных условиях", – пояснил он.

Также агрегаторы позволяют сделать отношения между съемщиком и арендодателем более прозрачными, отметила Татьяна Полиди.





Татьяна Полиди вице-президент фонда "Институт экономики города" Эти сервисы предлагают личный кабинет, где уже есть рекомендуемый шаблон договора. Плюс они дают гарантию платежей. Таким образом, агрегаторы позволяют сделать все максимально легально.

Поиск съемного жилья через риелторов эксперт назвала наименее популярным методом. По ее мнению, многих отталкивает не только необходимость платить комиссии, но и в целом усложнение самой процедуры аренды.

"Сохраняется вариант поиска через знакомых, но тогда, скорее всего, все договоренности будут устными. Заключать сделку таким образом опасно, поскольку наймодатель может получить ущерб своему жилью и не иметь возможности его взыскать. Наниматель же рискует оказаться в ситуации, когда его неожиданно попросят освободить квартиру на следующий день", – напомнила Татьяна Полиди.

Эксперт пояснила, что все условия сделки должны быть четко зафиксированы в письменной форме: в частности, необходимо уточнить права обеих сторон и санкции за их нарушение.

