Эксперт Апрелев: цены на аренду жилья в Москве начнут падать в январе 2025 года

Аренда столичного жилья может подорожать на 50% в 2025 году, считает ряд специалистов. Разбираемся, действительно ли это произойдет и как найти выгодное предложение на рынке.
Росту быть?
Некоторые эксперты по недвижимости предрекли значительное подорожание аренды столичных квартир в 2025 году. К примеру, ипотечный брокер Дмитрий Ракута сказал "Газете.ру", что речь может идти о повышении стоимости на 50% из-за недоступности рыночной ипотеки.
Более оптимистичный сценарий описал ТАСС руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов: по его мнению, стоимость аренды увеличится на 13–15%. При этом он пояснил, что конечная ситуация будет зависеть от ключевой ставки Банка России и темпов роста зарплат населения.
Между тем вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 с такими прогнозами не согласился. По мнению эксперта, подорожание может произойти, только если продолжится ускорение инфляции в стране. Гораздо более реальной перспективой он назвал стагнацию или даже снижение стоимости начиная с января 2025 года в связи с сезонностью этого рынка.
Вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что на рынке сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, в 2025 году есть условия для повышения цен, с другой – очевидны и предпосылки для их нормализации.
"Высокая ключевая ставка вводилась, чтобы спрос в экономике на все, в том числе и жилье, тормозился. Поскольку ипотека очень дорогая, внимание переключается на аренду, ставки которой растут", – сказала эксперт.
В то же время жесткая кредитно-денежная политика должна стабилизировать стоимость на все, включая квартиры. Но пока ставки по ипотеке остаются высокими, вместо продажи свободного жилья, например, ради первоначального взноса, недвижимость продолжают сдавать. При ключевой ставке в 21% таких москвичей довольно много, поэтому на рынке появляется больше предложений жилья в аренду. За счет этого цена как минимум не должна расти, объяснила Татьяна Полиди.
Как подобрать оптимальный вариант?
По мнению Татьяны Полиди, выгодность предложения зависит от того, на что человек рассчитывает – снять недорогое жилье или заплатить побольше, но чтобы соотношение цены и качества было оптимальным.
Константин Апрелев, в свою очередь, обратил внимание, что жилье максимум в 10 минутах до метро пешком будет на 10–15% дороже. А в центральной части Москвы – на 20–30% по сравнению с таким же, но расположенным на удаленных станциях.
Не меньшее значение имеет качество ремонта, наличие мебели и техники. Все эти факторы прибавляют в цене в среднем 10–15%, добавил эксперт.
Где найти жилье?
Надежнее всего искать съемную квартиру через специальные онлайн-агрегаторы. С их помощью арендатор может провести мониторинг рынка и при сравнительном анализе предложений понять реальный уровень цен, считает Константин Апрелев.
"Впоследствии это позволит оперировать полученными данными при переговорах и в результате снять жилье на более выгодных условиях", – пояснил он.
Также агрегаторы позволяют сделать отношения между съемщиком и арендодателем более прозрачными, отметила Татьяна Полиди.
Поиск съемного жилья через риелторов эксперт назвала наименее популярным методом. По ее мнению, многих отталкивает не только необходимость платить комиссии, но и в целом усложнение самой процедуры аренды.
"Сохраняется вариант поиска через знакомых, но тогда, скорее всего, все договоренности будут устными. Заключать сделку таким образом опасно, поскольку наймодатель может получить ущерб своему жилью и не иметь возможности его взыскать. Наниматель же рискует оказаться в ситуации, когда его неожиданно попросят освободить квартиру на следующий день", – напомнила Татьяна Полиди.
Эксперт пояснила, что все условия сделки должны быть четко зафиксированы в письменной форме: в частности, необходимо уточнить права обеих сторон и санкции за их нарушение.