"Мир квартир": на квартиру в Москве придется копить 12 лет при зарплате в 150 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичам потребуется копить на квартиру около 12 лет при цене на недвижимость в 20 694 961 рубль и средней зарплате в 141 998 рублей, следует из данных компании "Мир квартир". Об этом пишет РИА Новости.

При этом, по подсчетам экспертов организации, дольше всего откладывать на покупку квартиры на вторичном рынке придется жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13 лет).

В свою очередь, быстрее всех накопить получится проживающим в Чукотском АО (3,8 года), Ямало-Ненецком АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года), Ненецком АО (4 года), Магаданской области (4,1 года), Коми (4,2 года), Еврейской АО (4,5 года), Тюменской области (4,5 года), Камчатском крае (4,6 года) и Ханты-Мансийском АО (4,6 года).

В большинстве вышеперечисленных регионов заработные платы сотрудников превышают 100 тысяч рублей, пояснили в компании. При этом там, где зарплата ниже, жилье также оценивается в меньших суммах.

"Мир квартир" также выяснил, что за последние полгода средний по России срок накопления на квартиру уменьшился на 0,1 года. Такие данные приводятся с учетом подорожания квартир на вторичном рынке на 3% с мая текущего года.

"Зарплаты выросли, согласно официальной статистике, на 4,8% – оттого средний срок накопления немного упал. Этот процесс пойдет еще быстрее, если цены на недвижимость начнут снижаться", – заявил гендиректор фирмы Павел Луценко.

На сегодняшний день в среднем в России цена на недвижимость на вторичном рынке варьируется в пределах 5,7 миллиона рублей, а средний заработок – 82,2 тысячи рублей.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Затем появилась информация о том, что снижение ключевой ставки может произойти в марте следующего года. В таком случае она сможет достигнуть уровня 2023 года, утверждала депутат Госдумы Мария Прусакова. Однако позже Банк России опроверг это заявление.